DAX23.492 -1,0%Est505.563 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,45 -3,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.853 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,82 +0,4%Gold3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer erwartet -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Vonovia SE-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Vonovia SE-Aktie Vonovia SE-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Vonovia SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage

MÄRKTE USA/Börse etwas leichter erwartet - Shutdown dürfte belasten

07.11.25 14:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
108,68 EUR 4,18 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
215,40 EUR 32,52 EUR 17,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monster Beverage Corp
59,43 EUR 2,06 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Take Two
209,20 EUR -10,40 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
379,05 EUR -6,90 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den US-Börsen dürfte eine Erholung von den jüngsten Verlusten zunächst ausbleiben. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren am Freitag etwas leichter. Anleger sorgen sich Händlern zufolge vor allem um die hohen Bewertungen der Technologiewerte, die vom KI-Boom nach oben getragen wurden.

Wer­bung

Derweil dauert der bisher längste "Shutdown" in den USA an. Wegen der Haushaltssperre wurden zahlreiche Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Das betrifft auch die Fluglotsen. An den 40 größten US-Flughäfen werden daher an diesem Freitag zahlreiche Flüge gestrichen.

Als Folge des "Shutdown" werden derzeit viele normalerweise von staatlichen Stellen erhobene Konjunkturdaten nicht veröffentlicht, so dass Anlegern, aber auch der US-Notenbank wichtige Orientierungshilfen fehlen. Sie können sich nur auf Daten privater Anbieter stützen. Diese zeigen, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Challenger, Gray & Christmas zufolge planten die US-Unternehmen im Oktober den Abbau von 150.000 Stellen - mehr als dreimal so viele wie im September. Ursächlich seien Kostensenkungen und der vermehrte Einsatz von KI.

Als einziges Konjunkturdatum von Rang wird am Freitag der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung veröffentlicht. Volkswirte schätzen, dass sich die Stimmung Anfang November etwas eingetrübt hat.

Wer­bung

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen Tesla vorbörslich um 0,7 Prozent. Die Aktionäre des Elektroautoherstellers haben das Vergütungspaket im Umfang von 1 Billion Dollar für CEO Elon Musk gebilligt.

Airbnb steigen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 4,2 Prozent. Das Ergebnis des Unternehmens wurde zwar durch eine höhere Steuerbelastung geschmälert, doch berichtet der Vermittler von Ferienunterkünften von steigenden Buchungszahlen. Das Reiseportal Expedia verzeichnet ebenfalls eine höhere Nachfrage und hat daher den Ausblick angehoben, was der Aktie zu einem Kurssprung von rund 13 Prozent verhilft.

Gut kommen auch die Geschäftszahlen von Monster Beverage (+4,8%) an. Der Hersteller von Energy Drinks hat dank einer starken Nachfrage nach zuckerfreien Getränken die Erwartungen übertroffen. Der Spieleentwickler Take-Two Interactive Software (-4,9%) hat zwar den Ausblick angehoben, verschiebt aber den Start der neuesten Version des beliebten Spiels Grand Theft Auto VI.

Wer­bung

Der Dollar zeigt sich nach dem Rücksetzer vom Vortag gut behauptet. Am Anleihemarkt steht die Rendite zehnjähriger US-Anleihen wenig verändert bei 4,09 Prozent.

Gold profitiert von Konjunktursorgen. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,4 Prozent auf 3.999 Dollar.

Der Ölpreis legt um 0,7 Prozent zu, gestützt von ukrainischen Angriffen auf russische Raffinerien und neue Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil, wie MUFG anmerkt.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,1568 +0,2% 1,1545 1,1538 +11,5%

EUR/JPY 177,12 +0,2% 176,71 176,65 +8,5%

EUR/CHF 0,9309 -0,0% 0,9313 0,9316 -0,8%

EUR/GBP 0,8810 +0,2% 0,8792 0,8805 +6,2%

USD/JPY 153,10 +0,0% 153,05 153,10 -2,7%

GBP/USD 1,3131 -0,0% 1,3132 1,3103 +4,9%

USD/CNY 7,0867 +0,0% 7,0855 7,0848 -1,7%

USD/CNH 7,1249 +0,0% 7,1216 7,1224 -2,9%

AUS/USD 0,6489 +0,1% 0,6480 0,6470 +4,7%

Bitcoin/USD 100.224,95 -1,2% 101.430,50 101.988,40 +7,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,82 59,43 +0,7% 0,39 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.998,68 3.981,31 +0,4% 17,37 +51,7%

Silber 48,63 48,03 +1,3% 0,61 +66,3%

Platin 1.344,55 1.333,89 +0,8% 10,66 +52,3%

Kupfer 4,99 4,97 +0,5% 0,02 +21,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 08:31 ET (13:31 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
09:51Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:51Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen