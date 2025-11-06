DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.073 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Notierung im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

06.11.25 16:08 Uhr

06.11.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1.698,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1.698,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.695,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.730,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 205.359 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,37 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.153,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren

Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

