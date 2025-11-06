Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1.698,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1.698,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.695,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.730,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 205.359 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,37 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.153,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

