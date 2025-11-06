Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1.698,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1.698,50 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.695,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.730,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 205.359 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,37 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.153,00 EUR aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren
Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen