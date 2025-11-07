DAX23.625 -0,5%Est505.589 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Neuaufträge überzeugen

KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen

07.11.25 11:14 Uhr
KRONES-Aktie hebt ab: Konzern mit Auftragsboom - doch Marge enttäuscht Anleger | finanzen.net

Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen KRONES sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
127,40 EUR 7,00 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Freitag im bayerischen Neutraubling auf die weiterhin bestehenden weltweiten Unsicherheiten, bestätigte aber die Finanzziele für 2025. Allerdings bekommt der Konzern die Investitionszurückhaltung seiner Kunden durchaus zu spüren: Auftragslage und Umsatzwachstum sind weiterhin schwach. Darauf reagierte KRONES mit Sparmaßnahmen. Anleger griffen begeistert zu.

Wer­bung

Die im MDAX notierte KRONES-Aktie legt auf XETRA zeitweise 4,01 Prozent auf 124,40 Euro zu. Damit konnte sie sich ein Stück weit aus ihrer Schwächephase der vergangenen Wochen und Monate befreien. Seit dem Mitte Mai erreichten bisherigen Jahreshoch bei fast 146 Euro je Aktie entwickelte sich ein Abwärtstrend. Zuletzt kostete eine Aktie zumindest wieder 128 Euro. Seit Jahresbeginn steht nun auch wieder ein Kursplus zu Buche.

Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb Jefferies-Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion. Er verwies aber auch darauf, dass KRONES' Aufträge weiterhin von Kundenstornierungen betroffen seien.

Der Auftragseingang von KRONES stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,9 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Vorquartal betrug der Zuwachs 6,2 Prozent. Ende September hatte KRONES Aufträge im Wert von 4,3 Milliarden Euro in den Büchern und damit in etwa so viel wie Ende 2024.

Wer­bung

Der Umsatz stieg erwartungsgemäß um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern aber noch im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Kosten im hohen einstelligen Millionen-Euro Bereich für die Messe Drinktec, wo KRONES auch den Kapitalmarkttag abhielt, schmälerten den operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) etwas. Er verbesserte sich aber immer noch auch dank Sparmaßnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Beim Konzerngewinn hatten sie hingegen mehr erwartet, er stieg um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro.

Die Erwartungen seien vor der Veröffentlichung des Quartalsberichts gering gewesen, merkte Jefferies-Analyst Hesse an und verwies dabei auf die Ankündigung eines langsameren Wachstums im Jahr 2026 von KRONES auf dem Kapitalmarkttag. Umso bemerkenswerter sei es, dass KRONES seine Jahresziele bestätigt habe, schrieb Hesse. Dies deute auf ein starkes Schlussquartal hin.

Die Bayern erwarten für 2025 ein Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent, ausgehend von den 2024 erzielten 5,3 Milliarden Euro. Von den Erlösen sollen 10,2 bis 10,8 Prozent als operativer Gewinn bleiben. Vergangenes Jahr lag die Marge bei 10,1 Prozent.

NEUTRAUBLING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10:06KRONES BuyWarburg Research
09:21KRONES BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen