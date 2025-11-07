DAX23.510 -0,9%Est505.564 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,42 -4,0%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.523 -1,4%Euro1,1558 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold3.997 +0,5%
Podcast

Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 

07.11.25 12:38 Uhr
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet

DAX letzter Halt 23.400 Punkte

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.490,4 PKT -243,6 PKT -1,03%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über das EU Verfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Bildquellen: finanzen.net

