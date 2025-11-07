DAX23.494 -1,0%Est505.564 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,44 -3,8%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.853 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,82 +0,4%Gold3.998 +0,5%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

07.11.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
379,05 EUR -6,90 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

