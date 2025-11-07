ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
