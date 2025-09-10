Continental Aktie
Marktkap. 14,88 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
72,92 €
|Abst. Kursziel*:
37,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,78%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
