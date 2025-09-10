DAX 23.633 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 16,22 +2,6%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.634 +0,3%Euro 1,1693 -0,1%Öl 67,38 -0,3%Gold 3.634 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid mit weiteren kleinen Verlusten erwartet - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid mit weiteren kleinen Verlusten erwartet - 100-Tage-Linie unterschritten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
72,58 EUR +0,12 EUR +0,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 14,88 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

08:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
72,58 EUR 0,12 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,92 €		 Abst. Kursziel*:
37,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,78%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

10.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
10.09.25 Continental Buy UBS AG
08.09.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 Continental Overweight Barclays Capital
04.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

finanzen.net Die führenden Köpfe Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Dow Jones Sanofi-Aktie dennoch tiefer: China erteilt Zulassung für Diabetes-Mittel Tzield
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren bedeutet
dpa-afx Sanofi-Aktie gewinnt trotzdem: Berenberg senkt Kursziel - Kaufempfehlung bleibt
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach
finanzen.net Sanofi-Aktie aufgrund von JPMorgan-Kritik 10% tiefer: Ekzem-Medikament erfüllt Ziele in Phase-3-Studie
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Sanofi brechen ein
dpa-afx ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
Benzinga Why Is Sanofi Stock Falling Thursday?
Benzinga Sanofi Hit With Shock As Flagship Drug Successor Disappoints Investors
Zacks Sanofi Gets FDA Nod for Wayrilz in Immune Thrombocytopenia
PR Newswire New Report Highlights Community Health Workers' Impact, Calls for Sustained Local Investment, During National CHW Awareness Week
Benzinga Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, AstraZeneca Face Renewed Claims Of Conspiring To Restrict 340B Discounts
Zacks Sanofi Q2 Earnings & Sales Miss, 2025 Top-Line View Raised, Stock Down
PR Newswire INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Sanofi - SNY
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen