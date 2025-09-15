RBC Capital Markets

BNP Paribas Outperform

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die bekräftigten Ziele für 2025 signalisierten, dass die Großbank relativ zuversichtlich hinsichtlich ihrer kurzfristigen Performance sei, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der detailliertere Ausblick bis 2028 deute darauf hin, dass interne Faktoren einen großen Teil zur angestrebten weiteren Steigerung der Kapitalrendite beitragen würden./rob/edh/gl



