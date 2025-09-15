DAX 23.481 -1,1%ESt50 5.403 -0,7%Top 10 Crypto 15,99 -0,1%Dow 45.708 -0,4%Nas 22.341 +0,0%Bitcoin 97.221 -0,9%Euro 1,1824 +0,5%Öl 68,09 +0,9%Gold 3.698 +0,5%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow startet stabil -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Wäre ein Investment in Merck vor 5 Jahren inzwischen lukrativ? Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Wäre ein Investment in Merck vor 5 Jahren inzwischen lukrativ?
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
176,15 EUR -1,65 EUR -0,93 %
STU
Marktkap. 31,6 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
Symbol ADDDF

14:41 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. "Adidas und Puma: Gemeinsame Vergangenheit ? aber keine gemeinsame Zukunft" titelte Thomas Maul in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf Forderungen eines US-Investors für eine Fusion beider Sportartikelfirmen. Eine solche habe zwar auf den ersten Blick "einen gewissen Charme". Bei einer genaueren Betrachtung bestehe für Adidas jedoch keine Notwendigkeit, von seinem Fokus auf organisches Wachstum abzurücken und mit einer zusätzlichen Marke Kannibalisierungs- und Integrationsrisiken - ähnlich wie bei der Reebok-Übernahme in den USA - einzugehen./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Kaufen

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
177,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
176,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

14:41 adidas Kaufen DZ BANK
04.09.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
03.09.25 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 adidas Buy Warburg Research
mehr Analysen

