BASF Aktie
Marktkap. 39,2 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF wegen überarbeiteter Schätzungen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem operativ recht enttäuschenden ersten Halbjahr des Chemiekonzerns rechne er im dritten Quartal nicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,78 €
|Abst. Kursziel*:
5,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|10:06
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.