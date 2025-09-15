Warburg Research

BASF Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF wegen überarbeiteter Schätzungen von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem operativ recht enttäuschenden ersten Halbjahr des Chemiekonzerns rechne er im dritten Quartal nicht mit einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tav

