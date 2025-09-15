UBS AG

Novo Nordisk Neutral

09:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston befasste sich in seinem wöchentlichen, am Dienstag vorliegenden Lagebericht mit aktuellen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1)./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk