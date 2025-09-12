DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.840 ±0,0%Nas22.347 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1766 +0,3%Öl67,22 +0,5%Gold3.681 +1,0%
Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag fester

15.09.25 16:13 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 20,26 EUR nach oben.

Nordex AG
20,28 EUR 0,90 EUR 4,64%
Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:53 Uhr 4,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 20,30 EUR. Bei 19,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 360.719 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 48,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

