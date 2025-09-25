Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,88 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 21,88 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 22,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 103.629 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,690 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

