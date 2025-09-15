DAX23.663 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag kaum verändert

16.09.25 09:26 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Zum Vortag unverändert notierte die Nordex-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 20,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,16 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 20,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 20,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 20,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,38 EUR. Zuletzt wechselten 22.930 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,81 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

