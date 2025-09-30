DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

DAX-FLASH: Kleine Gewinne erwartet

29.09.25 06:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.739,5 PKT 204,6 PKT 0,87%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte mit einem leichten Plus in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,3 Prozent höher auf 23.820 Punkte. Am Freitag hatte es der Dax über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft.

Wer­bung

Damit machte er den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung. Während die US-Indizes in der Vorwoche weitere Rekorde erreichten, wartet der Dax seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Als nächste Charthürden warten die 100- und 50-Tage-Linien etwas über 23.900 Punkten.

Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss.

Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - steht ein alljährliches US-Problem wieder im Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann./ag/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:13Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren
07:00DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Vonovia, BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
06:42DAX-FLASH: Kleine Gewinne erwartet
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
06:30🚀 Neue Spielwoche im Börsenspiel Trader: Wochensieg holen und 2.222 Euro gewinnen!
mehr