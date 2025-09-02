Continental Aktie
Marktkap. 15,02 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin widmete sich nach der Abstufung im Wochenverlauf am Mittwochabend nun dem neuen Autozulieferunternehmen Aumovio, das in Kürze vom bisherigen Conti-Konzern abgespalten wird. Aumovio werde zur Nummer Neun der Welt. Bei Conti war der Bereich einst Kronjuwel, zuletzt aber ein bremsendes Barmittelgrab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Underperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
73,22 €
|Abst. Kursziel*:
-9,86%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
72,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,12%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
