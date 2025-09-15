AIXTRON Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
12,35 €
|Abst. Kursziel*:
13,41%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
12,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIXTRON SE
|12:06
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
