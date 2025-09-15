DAX 23.585 -0,7%ESt50 5.429 -0,2%Top 10 Crypto 16,07 +0,4%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 97.767 -0,4%Euro 1,1803 +0,3%Öl 67,86 +0,6%Gold 3.695 +0,4%
BNP Paribas Aktie

79,85 EUR -0,85 EUR -1,05 %
80,13 EUR -0,44 EUR -0,55 %
Marktkap. 88,64 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei eher den Aussichten für die Kapitalallokation geschuldet als der Marktunsicherheit über die Kapitalrenditen (ROTE), schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er reagierte damit auf die Bestätigung der Ziele für 2025 durch die französische Bank sowie die Vorstellung neuer mittelfristiger Ambitionen. Die für Ende 2027 angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,5 Prozent wertete er positiv. Das 2028er-Ziel von 13 Prozent als ROTE dürfte aber das Mindeste sein, was der Markt erwartet habe./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,40 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,13 €		 Abst. Kursziel*:
-3,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

09:51 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Dow Jones Ehrgeizige Ziele BNP Paribas-Aktie dreht ins Plus: Bank stellt höhere Profitabilität bis 2028 in Aussicht BNP Paribas-Aktie dreht ins Plus: Bank stellt höhere Profitabilität bis 2028 in Aussicht
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet in der Verlustzone
dpa-afx BNP Paribas peilt höhere Rendite und dickeres Kapitalpolster an
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
Financial Times US trial begins over alleged BNP Paribas role in rights abuses in Sudan
Cointelegraph HSBC, BNP Paribas back Canton Foundation in institutional tokenization push
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Financial Times Fixed-income and currency boom boosts BNP Paribas
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Benzinga Trump&#39;s Tax Bill Could Be A Boost For Tesla-Rivals Rivian, Lucid Amid EV Slowdown, Says BNP Paribas
Business Times BNP Paribas completes 5.1 billion-euro acquisition of AXA Investment Managers
