BNP Paribas Aktie
Marktkap. 88,64 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77,40 Euro belassen. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei eher den Aussichten für die Kapitalallokation geschuldet als der Marktunsicherheit über die Kapitalrenditen (ROTE), schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er reagierte damit auf die Bestätigung der Ziele für 2025 durch die französische Bank sowie die Vorstellung neuer mittelfristiger Ambitionen. Die für Ende 2027 angestrebte harte Kernkapitalquote (CET1) von 12,5 Prozent wertete er positiv. Das 2028er-Ziel von 13 Prozent als ROTE dürfte aber das Mindeste sein, was der Markt erwartet habe./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BNP Paribas Neutral
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,40 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,13 €
|Abst. Kursziel*:
-3,41%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,07%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:51
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
