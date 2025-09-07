Continental Aktie
Marktkap. 14,56 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,56 €
|Abst. Kursziel*:
37,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
74,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,77%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
