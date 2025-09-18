Continental Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der große, konsolidierte und margenträchtige Reifenmarkt für den Bergbaueinsatz, den sich Michelin und Bridgestone großteils aufteilten, dürfte seinen Tiefpunkt nahezu erreicht haben, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Volumina zögen wieder an./gl/men
