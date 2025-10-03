Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Continental im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 58,26 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 58,26 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 58,62 EUR zu. Bei 57,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 43.884 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 2,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 41,16 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 41,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,96 EUR im Jahr 2025 aus.

