DAX24.374 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,6%Top 10 Crypto16,64 +1,1%Nas22.896 +0,2%Bitcoin103.083 +0,3%Euro1,1741 +0,2%Öl64,63 +0,5%Gold3.878 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Trump setzt Hamas Ultimatum für Gaza-Abkommen

03.10.25 16:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine "letzte" Frist für eine Zustimmung zu seinem Friedensabkommen im Gaza-Krieg. Bis Sonntagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit Washington, 0.00 Uhr MESZ Montag) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump. "Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie es noch niemand zuvor gesehen hat."

Wer­bung

Am Dienstag hatte Trump der Terrororganisation "etwa drei oder vier Tage Zeit" gegeben, um auf seinen Plan zu reagieren. Er hatte am Montag bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington einen 20-Punkte-Plan vorgestellt. Netanjahu stimmte diesem nach eigenen Angaben zu. International war das Vorhaben - auch bei arabischen und muslimischen Vertretern - auf positive Resonanz gestoßen.

Die Hamas teilte daraufhin mit, man prüfe den Vorschlag sorgfältig. Beobachter rechneten mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen. Der Sender i24news berichtete allerdings, aus israelischer Sicht gebe es keinen Spielraum - die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen.

Der Plan sieht die Freilassung aller 48 israelischen Geiseln binnen 72 Stunden vor. Im Gegenzug will Israel mehrere Hundert Palästinenser aus der Haft entlassen. Zugleich soll sich die Armee schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen. Hamas-Mitglieder können bei Waffenabgabe Amnestie erhalten oder ausreisen. Im Gazastreifen hält die Hamas noch 48 Geiseln fest, darunter auch deutsche Staatsbürger. 20 der Entführten sind nach israelischen Informationen noch am Leben./fsp/DP/he