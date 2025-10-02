DAX24.315 +0,8%Est505.639 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,34 +0,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,41 ±-0,0%Gold3.868 +0,1%
Notierung im Blick

Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagvormittag fester

02.10.25 09:29 Uhr
Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 58,06 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 58,06 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.041 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,63 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

