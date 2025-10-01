Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 56,24 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 56,34 EUR. Bei 55,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 90.351 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 5,97 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 41,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 36,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,13 EUR je Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

