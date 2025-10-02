DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,52 +1,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

02.10.25 07:33 Uhr

Der Dollar erholte sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben und zeigte sich wenig verändert. Dem Dollar drohten weitere Verluste, sollte der Shutdown länger andauern und Trump seine Drohung von Massenentlassungen von Bundesbediensteten wahr machen, sagte Derek Halpenny von der MUFG Bank. Dies liege daran, dass der Markt wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Federal Reserve im Oktober und Dezember einpreisen würde, meinte er.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,13 61,78 +0,6% 0,35 -13,0%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -11,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Notierung für Brent um 0,1 Prozent zulegte, fiel der Preis der US-Sorte WTI mit dem Shutdown um 0,5 Prozent. Dieser schaffe Unsicherheit in Bezug auf die Konjunktur-Entwicklung in den USA, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.867,89 3.865,73 +0,1% 2,16 +46,9%

Silber 47,42 47,33 +0,2% 0,10 +61,4%

Platin 1.338,11 1.329,96 +0,6% 8,15 +52,5%

Kupfer 4,91 4,88 +0,5% 0,03 +19,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Als Gewinner des Shutdowns wurde auch Gold gesehen. Dazu kamen die neuerlichen Zinssenkungshoffnungen. Vor diesem Hintergrund wurde bei 3.898 Dollar erneut ein Rekordhoch erreicht. Für die Feinunze ging es um 0,3 Prozent auf 3.867 Dollar nach oben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Mittwoch der Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, erlaubt, vorerst im Amt zu bleiben, und für Januar eine Anhörung anberaumt, um den Antrag von US-Präsident Donald Trump auf ihre Entlassung zu prüfen.

BASF

prüft strategische Optionen für sein Futtermittel-Enzymgeschäft. "Wir suchen Partner, für die Futtermittel-Enzyme ein strategischer Schwerpunkt sind und die Innovationen sowie profitables Wachstum weiter vorantreiben können", sagte Martin Volland, Leiter des Unternehmensbereichs Nutrition & Health, zu dem das Futtermittel-Enzymgeschäft gehört.

FORMYCON

hat seinen Patentrechtsstreit mit dem US-Konzern Regeneron Pharmaceuticals im Zusammenhang mit einem Biosimilar des Augenmedikamentes Eylea beigelegt. Zudem werde ein klarer Zeitplan für die Markteinführung des Biosimilars "FYB203" unter dem Markennamen "Ahzantive" in den USA festgelegt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 01:34 ET (05:34 GMT)