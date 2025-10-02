DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.936 ±0,0%Euro1,1743 +0,1%Öl65,52 +0,2%Gold3.873 +0,2%
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne erwartet

02.10.25 07:33 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORD KOMMT NÄHER - Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte zeichnen sich für den DAX am Donnerstag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 24.255 Punkte. Damit nimmt er Kurs auf sein Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. In den USA haben die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden im S&P 500 und NASDAQ 100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen teilweise still, weil keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

USA: - REKORDE - Trotz des Regierungsstillstands hat es an den US-Börsen am Mittwoch Rekorde gegeben. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex NASDAQ 100 erklommen Bestmarken. Größere Sprünge waren dafür allerdings nicht nötig. Insgesamt zeigten sich die US-Börsen eher stabil als im Rally-Modus. Der bekannteste Wall-Street-Index, der Dow Jones Industrial, legte letztlich um 0,09 Prozent auf 46.441,10 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Verfassung an den US-Märkten trotz des Regierungsstillstands hob auch in Asien die Stimmung. Der japanische Nikkei 225 legte zuletzt um rund ein Prozent zu. In China fand an der Festlandsbörse wegen der Goldenen Woche kein Handel statt. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte unterdessen nach dem Feiertag am Vortag kräftig um rund 1,5 Prozent zu.

DAX 24.113,62 0,98%

XDAX 24.207,11 1,16%

EuroSTOXX 50 5.581,21 0,93%

Stoxx50 4.709,08 1,64%

DJIA 46.441,10 0,09%

S&P 500 6.711,20 0,34%

NASDAQ 100 24.800,86 0,49%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,57 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1732 0,01%

USD/Yen 147,21 0,10%

Euro/Yen 172,71 0,11%°

BITCOIN:

Bitcoin 118.603 -0,06%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 65,66 0,31 USD

WTI 62,07 0,29 USD°

