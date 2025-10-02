Bis Ende Dezember

VINCI lässt eigene Aktien zurückkaufen.

Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, hat er einen Investment-Dienstleister beauftragt, VINCI-Aktien für bis zu 600 Millionen Euro zurückzukaufen. Das Mandat läuft bis zum 24. Dezember.

Am Donnerstag tendieren VINCI-Papiere an der EURONEXT Paris zeitweise 0,17 Prozent höher auf 118,60 Euro.

DOW JONES