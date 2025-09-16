VINCI Aktie
Marktkap. 67,03 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Flughafenverkehr habe sich weiterhin dynamisch gezeigt, wobei sich das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beschleunigt habe, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum im Autobahnverkehr aber sei einmal mehr gedämpft gewesen./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vinci
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
132,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
118,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
118,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,68%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|16.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
