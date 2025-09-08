VINCI Aktie
Marktkap. 64,79 Mrd. EURKGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Buy
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
116,65 €
|Abst. Kursziel*:
20,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
117,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
|
Analyst Name:
Harry Goad
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|12:31
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|09.12.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.21
|VINCI Hold
|Kepler Cheuvreux
|09.09.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital
|12.07.21
|VINCI Equal Weight
|Barclays Capital