DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen starten höher -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Kontron, Gold im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VINCI Aktie

Kaufen
Verkaufen
VINCI Aktien-Sparplan
116,70 EUR +1,70 EUR +1,48 %
STU
116,20 EUR +0,20 EUR +0,17 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 64,79 Mrd. EUR

KGV 11,69 Div. Rendite 4,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 867475

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125486

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

15:31 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
116,70 EUR 1,70 EUR 1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der französische Infostrukturkonzern bleibe relativ abgeschirmt von den politischen Unruhen um ihn herum, schrieb Graham Hunt in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Management. Politisch bedingte Rückschläge wären langfristig gute Einstiegschancen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
116,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
116,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

15:31 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
29.08.25 VINCI Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Einstufung im Blick RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Zalando-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittag
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Freitagnachmittag vor
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück
RTE.ie Zalando loses EU court battle over online content rules
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 1460 shares in Zalando SE through the exercise of virtual performance shares from the Zalando Ownership Plan 2021
EQS Group EQS-NVR: Zalando SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Acquisition of 28070 shares in Zalando SE through the exercise of virtual options from the option program Long-Term Incentive 2019
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, buy
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, buy
EQS Group EQS-News: Zalando Delivers Strong Growth and Profit Rise in Q2, Rolls Out AI-Powered Discovery Feed to Further Inspire Growing Customer Base
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen