GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 26,02 USD.

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 4,4 Prozent im Minus bei 26,02 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,02 USD nach. Bei 26,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 667.574 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2025 bei 35,74 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 37,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,32 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,91 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 09.09.2025 vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 972,20 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 798,30 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 0,990 USD in den Büchern stehen haben wird.

