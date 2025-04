Gamestop: Neues Geschäftsmodell

Christian Scheid

Der Vorstand von Gamestop hat grünes Licht für eine Änderung der Investitionspolitik gegeben.

Zukünftig soll Bitcoin als Reserve-Asset in die Bilanz des Videospielhändlers aufgenommen werden. Damit reiht sich Gamestop in die wachsende Liste von Unternehmen ein, die auf die Kryptowährung setzen, um ihre Finanzreserven zu diversifizieren.

Angesichts dieser Neuigkeiten rückten die neuesten Quartalszahlen, die für das vierte Quartal einen Umsatzeinbruch von 28 Prozent auf 1,28 Mrd. Dollar zeigen, in den Hintergrund. Immerhin: Unter dem Strich stieg der Gewinn unter anderem dank Kostensenkungen von 63,1 Mio. auf 131,3 Mio. Dollar und schlug damit die Erwartungen der Analysten.

Wie viel Geld Gamestop in die Hand nehmen wird, um Bitcoin zu kaufen, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass das Unternehmen rund 4,7 Mrd. Dollar an liquiden Mitteln auf der hohen Kante liegen hat. Zudem plant das Management die Emission von wandelbaren Vorzugsanleihen im Wert von 1,3 Mrd. Dollar. Diese Wertpapiere haben keinen Kupon, werden 2030 und können später in Aktien umgewandelt werden. Damit kopiert Gamestop quasi das Geschäftsmodell von Strategy (früher Microstrategy).

Keine Frage: Mit dem Einstieg ins Krypto-Geschäft hat sich Gamestop wieder ins Gespräch gebracht. Da der Börsenwert des Konzerns mit 10,1 Mrd. Dollar jedoch deutlich über dem Cashbestand liegt, ist es sinnvoller, in einen Discounter von Vontobel zu investieren. Das Papier mit Cap bei 20 Dollar, also 1,43 Dollar unterhalb des aktuellen Kurses, eröffnet schon im Juni 2025 die Chance auf 10,9 Prozent Ertrag (ISIN DE000VC2L6M3).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.

