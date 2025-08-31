DAX 24.024 +0,5%ESt50 5.372 +0,4%Top 10 Crypto 15,43 +2,1%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.384 +0,9%Euro 1,1734 +0,4%Öl 67,86 -0,4%Gold 3.475 +0,8%
Continental Aktie

75,54 EUR +0,24 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 15 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

10:51 Uhr
Continental Hold
Continental AG
75,54 EUR 0,24 EUR 0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Continental AG

10:51 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.25 Continental Buy UBS AG
18.08.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Continental Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

