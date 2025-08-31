Continental Aktie
Marktkap. 15 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,34 €
|Abst. Kursziel*:
6,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
