Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

10:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Die Abspaltung der Automotive-Sparte Aumovio am 18. September sei auf dem aktuellen Kursniveau eingepreist, schrieb Michael Aspinall in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Weiteres Potenzial hänge von der Margenerholung bei Aumovio und im Reifengeschäft sowie von einem höheren Verkaufspreis für ContiTech ab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

