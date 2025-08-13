Continental Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bevorstehende Ausgliederung der Automotive-Spate sei weitgehend eingepreist und die Veräußerung von Vermögenswerten dürfte kurzfristig keinen wesentlichen Beitrag leisten, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl
Zusammenfassung: Continental Hold
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,08 €
|Abst. Kursziel*:
6,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
