Continental Aktie

74,96 EUR +0,26 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 14,98 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Jefferies & Company Inc.

Continental Hold

08:01 Uhr
Continental Hold
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
74,96 EUR 0,26 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die bevorstehende Ausgliederung der Automotive-Spate sei weitgehend eingepreist und die Veräußerung von Vermögenswerten dürfte kurzfristig keinen wesentlichen Beitrag leisten, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 09:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Hold

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,08 €		 Abst. Kursziel*:
6,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Continental Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Continental Market-Perform Bernstein Research
05.08.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

