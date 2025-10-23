DAX24.178 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.876 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.150 +1,4%
Aktie im Blick

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag nahezu unverändert

23.10.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 63,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
63,32 EUR -0,18 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,46 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,96 EUR aus. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,14 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 213.018 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 63,96 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,01 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen