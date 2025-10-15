JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

20:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com