Continental Aktie

56,16 EUR +2,64 EUR +4,93 %
STU
Marktkap. 10,85 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

20:51 Uhr
Continental Overweight
Continental AG
56,16 EUR 2,64 EUR 4,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,54 €		 Abst. Kursziel*:
28,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

20:51 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Continental Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
02.10.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Zahlen präsentiert Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow Continental-Aktie zieht an: Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
dpa-afx Continental im dritten Quartal profitabler als erwartet - Ausblick bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge sowie bereinigter Free Cashflow oberhalb der Markterwartung
finanzen.net Continental Aktie News: Continental gewinnt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
