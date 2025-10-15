Continental Aktie
Marktkap. 10,85 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Conti habe seine Erwartungen als auch jene am Markt deutlich übertroffen, schrieb Akshat Kacker am Donnerstag nach den Eckdaten des Reifenkonzerns für das dritte Quartal. Für 2026 seien die Hannoveraner gut positioniert./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 18:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,54 €
|Abst. Kursziel*:
28,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|20:51
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|20:51
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
