So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

23.10.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Continental zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Continental-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,50 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 63,50 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 63,62 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 63,14 EUR. Bei 63,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.730 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 63,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 53,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,88 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
