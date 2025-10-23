Niederlande: Missmanagement bei Nexperia schuld an Krise

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Grund für den Konflikt um den Chiphersteller Nexperia ist nach Aussagen des niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof Missmanagement der Führung des chinesischen Unternehmens. Der Eingriff des niederländischen Wirtschaftsministers Vincent Karremans bei Nexperia sei "keine Maßnahme gegen China", sagte der geschäftsführende Regierungschef laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP beim EU-Gipfel in Brüssel.

Schoof verteidigte den ungewöhnlichen Eingriff. "Es ging um Missmanagement, es musste gehandelt werden." Karremans hatte zuvor Kontakt zu seinem chinesischen Amtskollegen aufgenommen, um eine Lösung zu finden.

Der Wirtschaftsminister hatte in der vergangenen Woche faktisch die Kontrolle über das Unternehmen ergriffen, das zum chinesischen Mutterkonzern Wingtech gehört. Daraufhin hatte China die Ausfuhr von Produkten gestoppt. Nun drohen Lieferprobleme für europäische Automobilhersteller./xx/DP/jha