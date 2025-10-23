Niederlande: Missmanagement bei Nexperia schuld an Krise
Werte in diesem Artikel
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Grund für den Konflikt um den Chiphersteller Nexperia ist nach Aussagen des niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof Missmanagement der Führung des chinesischen Unternehmens. Der Eingriff des niederländischen Wirtschaftsministers Vincent Karremans bei Nexperia sei "keine Maßnahme gegen China", sagte der geschäftsführende Regierungschef laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP beim EU-Gipfel in Brüssel.
Schoof verteidigte den ungewöhnlichen Eingriff. "Es ging um Missmanagement, es musste gehandelt werden." Karremans hatte zuvor Kontakt zu seinem chinesischen Amtskollegen aufgenommen, um eine Lösung zu finden.
Der Wirtschaftsminister hatte in der vergangenen Woche faktisch die Kontrolle über das Unternehmen ergriffen, das zum chinesischen Mutterkonzern Wingtech gehört. Daraufhin hatte China die Ausfuhr von Produkten gestoppt. Nun drohen Lieferprobleme für europäische Automobilhersteller./xx/DP/jha
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen