Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 62,92 EUR.

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 62,92 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 63,06 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 162.521 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,22 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 34,10 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen

Investment-Tipp Continental-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG