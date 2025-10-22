WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
Werte in diesem Artikel
(Wiederholung aus technischen Gründen.)
CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt. Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent (Continental) am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.
Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein./zb/he
