DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.710 -1,1%Bitcoin93.259 -0,4%Euro1,1613 +0,1%Öl62,90 +2,0%Gold4.092 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös DroneShield-Aktie stoppt Rally - Anleger zeigen sich nervös
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!

WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel

22.10.25 20:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
63,50 EUR 1,46 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt. Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent (Continental) am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

Wer­bung

Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein./zb/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
17.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
17.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
01.07.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
29.05.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
25.04.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen