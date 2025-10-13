DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,30 -4,1%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Jefferies & Company Inc.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

08:26 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns sei drastischer als befürchtet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 um deutlich nach unten, geht aber von einer zyklischen Erholung mit erheblichem Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von 24 Monaten aus./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

