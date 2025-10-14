DAX24.169 -0,9%Est505.525 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,45 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
AKTIEN IM FOKUS: Michelin-Gewinnwarnung belastet auch Conti und Pirelli

14.10.25 09:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
54,56 EUR -2,08 EUR -3,67%
Nokian Renkaat Oyj (Nokian Tyres plc)
7,59 EUR -0,14 EUR -1,75%
Pirelli
5,84 EUR -0,10 EUR -1,68%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental sind am Dienstag nach einer überraschend deutlichen Gewinnwarnung des Konkurrenten Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) auf Talfahrt gegangen. Sie büßten kurz nach dem Handelsstart drei Prozent auf 54,98 Euro ein. Michelin sackten um fast zehn Prozent ab. Pirelli verloren ebenfalls.

Analysten, etwa von der UBS und von Jefferies, betonten das Ausmaß der Prognosesenkung für das operative Ergebnis der Franzosen in diesem Jahr, obwohl Michelin bereits auf die weiter schwachen Absatzmärkte und auf Risiken für die Konsensschätzungen hingewiesen hatte.

Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht nach den aktuellen Aussagen von Michelin zwar nur begrenzte Auswirkungen auf Conti, Pirelli (PirelliC SiApA) und Nokian (Nokian Renkaat), da die Gründe hauptsächlich schwächere Absätze im US-Lkw- und im Agrarsektor gewesen seien. Er geht jedoch davon aus, dass im zweiten Halbjahr nun die Preis/Mix-Trends und die Erwartungen über die Ergebnisverbesserung bei Conti und Pirelli von Quartal zu Quartal genau geprüft werden dürften./ck/mis

