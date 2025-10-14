Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Minusbereich

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.065 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,48 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt