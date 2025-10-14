DAX24.162 -0,9%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Asien letztlich tiefer - Nikkei tiefrot -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
thyssenkrupp-Aktie gibt nach: Erstnotiz der Tochter TKMS ist für den 20. Oktober geplant
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
Continental im Fokus

Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Minusbereich

14.10.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab.

Continental AG
54,56 EUR -2,08 EUR -3,67%
Um 09:05 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.065 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,48 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

