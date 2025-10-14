Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 55,14 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.065 Continental-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,48 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.
Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.
Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,97 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen