Continental Aktie News: Continental steigt am Vormittag
Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 57,06 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Die Continental-Aktie legte bis auf 57,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.693 Continental-Aktien.
Am 29.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR. Gewinne von 4,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,46 EUR am 06.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 27,34 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,63 EUR an.
Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Continental-Aktie belaufen.
