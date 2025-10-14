Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Continental im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,2 Prozent auf 54,30 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 54,30 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 53,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,56 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 653.344 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 10,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 23,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,63 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

