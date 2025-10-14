DAX24.096 -1,2%Est505.511 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,18 -4,8%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,85 -2,4%Gold4.137 +0,7%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Kursentwicklung

Continental Aktie News: Continental am Mittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 54,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
54,36 EUR -2,28 EUR -4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:36 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 54,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 53,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,56 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 523.457 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Gewinne von 9,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 68,63 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Continental

mehr Analysen