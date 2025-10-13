Continental Aktie News: Continental behauptet sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 56,40 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 56,40 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 57,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 56,34 EUR ein. Bei 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.014 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt