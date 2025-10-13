Continental Aktie News: Continental gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 57,40 EUR zu.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 57,40 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 57,52 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.474 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,81 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,20 Prozent. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,77 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,63 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

