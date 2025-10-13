DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.067 +0,8%Euro1,1572 -0,4%Öl63,38 +2,1%Gold4.111 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Top News
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

13.10.25 22:34 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenherstellers an sich sei keine Überraschung, das Ausmaß der Prognosekürzung sei aber größer als erwartet, schrieb David Lesne am Montag nach der Mitteilung der Franzosen. Er rechnet mit einer Senkung der Konsensschätzungen für das operative Ergebnis im aktuellen Geschäftsjahr um etwa 15 Prozent. Die Produktmix-Verbesserungen als Teil der Investmentstory seien nach wie vor valide. Trotz schwächerer Profitabilität sei auch die Generierung der freien Barmittel weiter gut und die Bilanz solide. Dies lege nahe, dass Michelin weiter eine attraktive Dividende ausschütten werde./rob/ajx/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
24.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyDeutsche Bank AG
26.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) OutperformBernstein Research
24.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyUBS AG
18.08.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2025Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital
01.07.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
29.05.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderperformJefferies & Company Inc.
25.04.2024Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen