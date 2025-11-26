Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

DAX23.576 +0,5%Est505.621 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.066 -0,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl62,47 -0,3%Gold4.172 +1,0%
LUS-DAX-Kursverlauf

26.11.25 12:25 Uhr
Der LUS-DAX im Performance-Check.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 23.577,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23.446,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.661,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.204,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24.216,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der LUS-DAX noch bei 19.322,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 18,10 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 3,04 Prozent auf 33,55 EUR), Siemens Energy (+ 2,67 Prozent auf 109,70 EUR), Zalando (+ 1,87 Prozent auf 22,84 EUR), Deutsche Bank (+ 1,49 Prozent auf 30,33 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,34 Prozent auf 44,63 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Continental (-1,05 Prozent auf 63,96 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,72 Prozent auf 41,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,66 Prozent auf 96,56 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,45 EUR) und BASF (-0,58 Prozent auf 44,45 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 852.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

