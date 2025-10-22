Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zunächst sei das Anlegervertrauen erst einmal gebrochen, schrieb Erwann Dargorne am Mittwochabend nach der weiteren Prognosesenkung. Das Management habe seine Einschätzung bestätigt, dass man 2026 etwas an den Preisen ändern müsse, um eine gewisse Belebung der Absatzvolumina hinzubekommen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Erwann Dargorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
